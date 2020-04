Il cordoglio del Genoa: “non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua generosità” (Di domenica 19 aprile 2020) Il Genoa piange Maurizio Lanzoni. E’ morto il team manager della squadra dei Grifoncini Leva 2008 e segretario dell’attività di base. In questa stagione era team manager del Genoa Under 12, aveva rivestito il ruolo di dirigente di alcune società della provincia di Genova. Lascia la moglie e la figlia. “Ci ha lasciato oggi Maurizio Lanzoni. Aveva 65 anni, era team manager dei Grifoncini Leva 2008 e segretario dell’attività di base. Ciao Maurizio, non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua generosità”. Si legge sul profilo Twitter del club rossoblu. Ci ha lasciato oggi Maurizio Lanzoni. Aveva 65 anni, era team manager dei Grifoncini Leva 2008 e segretario dell’attività di base. Ciao Maurizio, non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua generosità. pic.twitter.com/OduOp2cZXp — Genoa CFC ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - morte del sindaco Sommese : il cordoglio del Presidente del Consiglio Regionale

È bastato un attimo di distrazione, un piede messo in fallo, per segnare la sorte di una donna di 65 anni, Lin Yanjing, caduta dall’argine del torrente Ombrone e annegata sotto gli occhi del marito no ...

Nessuno, tra l’altro, ci aveva avvisato del trasferimento. Poi però il personale dell’ospedale milanese si è dimostrato estremamente gentile, ci ha persino concesso in via straordinaria di vedere papà ...

