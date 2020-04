Giro d’Italia 2020 ad ottobre: il freddo un fattore rilevante. I corridori che rendono al meglio in queste condizioni (Di domenica 19 aprile 2020) L’UCI ha diramato il proprio calendario, che al momento è ovviamente da prendere con le pinze, ma può sicuramente dare i primi riscontri in chiave di preparazione e riprese degli allenamenti in questa stagione ciclistica devastata (come in tutti gli sport) dal Coronavirus. L’attesa per il Bel Paese è tutta per il Giro d’Italia: la Corsa Rosa, che originariamente sarebbe dovuta partire il 9 maggio dall’Ungheria per concludersi il 31 maggio, è stata spostata molto più avanti. Il programma al momento parla di un Giro 103 ad ottobre, molto probabilmente con partenza il 3. Tutto ancora da scoprire però il percorso: difficilmente si riuscirà ad utilizzare in toto quello previsto. Bisognerà cambiare molto, a partire dalle grandi montagne: appare impossibile scavalcare vette oltre i 2000 metri d’altitudine in ... Leggi su oasport Possibile percorso Giro d’Italia 2020 : da ridefinire la Grande Partenza. Montagne oltre i 2000 metri a ottobre?

Giro d’Italia virtuale 2020 - l’Astana vince la prima tappa : Lutsenko e Martinelli battono l’Italia di Viviani e Zoccarato

Ciclismo - il possibile calendario delle Classiche : Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix ad agosto - Fiandre e Liegi durante il Giro d’Italia (Di domenica 19 aprile 2020) L’UCI ha diramato il proprio calendario, che al momento è ovviamente da prendere con le pinze, ma può sicuramente dare i primi riscontri in chiave di preparazione e riprese degli allenamenti in questa stagione ciclistica devastata (come in tutti gli sport) dal Coronavirus. L’attesa per il Bel Paese è tutta per ild’Italia: la Corsa Rosa, che originariamente sarebbe dovuta partire il 9 maggio dall’Ungheria per concludersi il 31 maggio, è stata spostata molto più avanti. Il programma al momento parla di un103 ad, molto probabilmente con partenza il 3. Tutto ancora da scoprire però il percorso: difficilmente si riuscirà ad utilizzare in toto quello previsto. Bisognerà cambiare molto, a partire dalle grandi montagne: appare impossibile scavalcare vette oltre i 2000 metri d’altitudine in ...

giroditalia : Don't miss at 6:00 PM the #GiroVirtual by @enelenergia Show. With Mauro Vegni ( Giro d’Italia director ),… - Gazzetta_it : #Giro d'Italia virtuale: all'Astana la prima maglia rosa - giroditalia : #Giro d’Italia Virtual by Enel: sabato si apre la caccia alla Maglia Rosa! Visita ?? - giord97 : @nistorniall @repubblica La gente morirà comunque di fame a questo punto, ma continuo a pensare che tanto quanto si… - Daniele548 : Una gara sui rulli senza senso. LA PAGLIACCIATA DEL CICLISMO NEL GIRO D’ITALIA VIRTUALE !!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Cura Italia, l’ok e la battaglia in Senato: arrivano i primi 25 miliardi Corriere della Sera