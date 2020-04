Cucina piccola? Ecco delle soluzioni per creare spazio e arredare riciclando con gusto! (Di domenica 19 aprile 2020) Cucina piccola? Creiamo spazio con il riciclo creativo! Abbiamo la Cucina piccola e non sappiamo come creare spazio e arredare allo stesso tempo? Guardate queste semplici soluzioni arredo. Possiamo realizzare un angolo caffè liberandoci di quelle ingombrati tazzine che molte volte non sappiamo dove mettere. Ma guardiamo insieme questi progetti. Partiamo con i pallet? Cominciamo con questo piccolo pallet trasformato in un rustico appendi tazzine. fonte immagine fonte immagine Prima di tutto un caffè… poi forse possiamo cominciare a parlare… fonte immagine fonte immagine Un pallet e qualche gancetto per un risultato di tutto rispetto! fonte immagine Ovviamente possiamo colorare il nostro pallet con il colore che preferiamo. e con un piccolo stencil e qualche gancetto il lavoro è completato. Per mantenere le venature del legno raccomandiamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 19 aprile 2020)? Creiamocon il riciclo creativo! Abbiamo lae non sappiamo comeallo stesso tempo? Guardate queste sempliciarredo. Possiamo realizzare un angolo caffè liberandoci di quelle ingombrati tazzine che molte volte non sappiamo dove mettere. Ma guardiamo insieme questi progetti. Partiamo con i pallet? Cominciamo con questo piccolo pallet trasformato in un rustico appendi tazzine. fonte immagine fonte immagine Prima di tutto un caffè… poi forse possiamo cominciare a parlare… fonte immagine fonte immagine Un pallet e qualche gancetto per un risultato di tutto rispetto! fonte immagine Ovviamente possiamo colorare il nostro pallet con il colore che preferiamo. e con un piccolo stencil e qualche gancetto il lavoro è completato. Per mantenere le venature del legno raccomandiamo ...

