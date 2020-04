Calciomercato Milan, con l’addio di Boban abbandonata la pista Matic (Di domenica 19 aprile 2020) Dopo la separazione fra Zvonimir Boban e il Milan, si allontana Nemanja Matic: le indiscrezioni sull’ ex obiettivo rossonero Il Milan nella prossima finestra di Calciomercato cercherà un profilo per rafforzare il centrocampo. Difficilmente, tuttavia, quest’ultimo corrisponderà al nome di Nemaja Matic. I rossoneri lo avevano contattato in passato per discutere un possibile trasferimento (il contratto del serbo con il Manchester United scadrà a fine giugno), ma, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, difficilmente l’affare si farà. Dopo l’addio di Zvonimir Boban, principale estimatore del centrocampista, i vertici del Diavolo non sembrano più interessati al giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato - 130 milioni del Milan per i colpi in entrata. Assalto all’Atalanta - nome per il Cagliari

Calciomercato Milan - sirene dalla Francia per Bennacer

Calciomercato Milan - proposto Mazraoui dell’Ajax. Sfida alla Roma (Di domenica 19 aprile 2020) Dopo la separazione fra Zvonimire il, si allontana Nemanja: le indiscrezioni sull’ ex obiettivo rossonero Ilnella prossima finestra dicercherà un profilo per rafforzare il centrocampo. Difficilmente, tuttavia, quest’ultimo corrisponderà al nome di Nemaja. I rossoneri lo avevano contattato in passato per discutere un possibile trasferimento (il contratto del serbo con il Manchester United scadrà a fine giugno), ma, secondo quanto riportato da.com, difficilmente l’affare si farà. Dopo l’addio di Zvonimir, principale estimatore del centrocam, i vertici del Diavolo non sembrano più interessati al giocatore. Leggi su Calcionews24.com

ruiu19 : Cellino si chiede di chi sia il Milan, come dargli torto? - MilanWorldForum : Milan: piace un attaccante del Betis. Le news -) - PianetaMilan : PM - #Caliò: '#Musso è un gran portiere, merita il @acmilan' - #ACMilan #Milan #weareacmilan #SempreMilan - Alberto_Today : Coronavirus e sport: distanza di sicurezza anche in partitella. Milan, tifosi donano rimborso partita Genoa… - sportli26181512 : Milan, Filippo Galli: 'Nel '94 la partita perfetta. Berlusconi? Nel 2010 mi voleva allenatore': Filippo Galli, ex d… -