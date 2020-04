Calciomercato Juve: Harry Kane rimane l’obiettivo per l’attacco (Di domenica 19 aprile 2020) Calciomercato Juve: Harry Kane è il sogno di mercato dei bianconeri ma l’inglese ha una valutazione altissima. I dettagli Il sogno di mercato della Juve per l’attacco ha un nome e un cognome: Harry Kane. Secondo il Corriere dello Sport il club bianconero lo riterrebbe il profilo ideale per le proprie ambizioni ed anche compatibile con Cristiano Ronaldo. La valutazione del Tottenham è però superiore ai 100 milioni, difficile arrivarci soprattutto nella prossima sessione di mercato. Le alternative: Gabriel Jesus e Mauro Icardi, al momento la più concreta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato - quinquennale al giocatore : Fiorentina in bilico

Calciomercato Napoli - Milik-Juventus : gradimento totale del polacco

Calciomercato Juventus - passo in avanti per Milik (Di domenica 19 aprile 2020)è il sogno di mercato dei bianconeri ma l’inglese ha una valutazione altissima. I dettagli Il sogno di mercato dellaper l’attacco ha un nome e un cognome:. Secondo il Corriere dello Sport il club bianconero lo riterrebbe il profilo ideale per le proprie ambizioni ed anche compatibile con Cristiano Ronaldo. La valutazione del Tottenham è però superiore ai 100 milioni, difficile arrivarci soprattutto nella prossima sessione di mercato. Le alternative: Gabriel Jesus e Mauro Icardi, al momento la più concreta. Leggi su Calcionews24.com

tuttosport : #Dybala a vita alla #Juve: si tratta più di un rinnovo - PacoMarinoOff : Vi anticipo il mercato juve: In Allan - Tonali - Kulusevsky - Marcelo - Icardi - Ferran Torres Out Douglas Costa -… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve, serve un terzino destro: piace Carvajal - TUTTOJUVE_COM : Juve, serve un terzino destro: piace Carvajal - milansette : Higuain e l'addio alla Juve: lo scambio in stile 'Milan bis' o altre tre proposte -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Higuain e l'addio alla Juve: lo scambio in stile 'Milan bis' o altre tre proposte Calciomercato.com Il calcio è fermo, ma il mercato corre: la Juve ha l’accordo con Chiesa

Le idee non saranno ancora chiare sulla ripartenza, tra ipotesi di date e centro sportivo da riaprire, ma lo sono certamente sul prossimo mercato. La Juventus ha iniziato a muoversi con forza per la ...

Morata torna a parlare della Juve: "A Torino stavo da dio..."

TORINO - Alvaro Morata non ha dimenticato i due anni trascorsi in Italia con la maglia della Juve. L'attaccante spagnolo, ora in forza all'Atletico Madrid di Simeone, durante la diretta Instagram con ...

Le idee non saranno ancora chiare sulla ripartenza, tra ipotesi di date e centro sportivo da riaprire, ma lo sono certamente sul prossimo mercato. La Juventus ha iniziato a muoversi con forza per la ...TORINO - Alvaro Morata non ha dimenticato i due anni trascorsi in Italia con la maglia della Juve. L'attaccante spagnolo, ora in forza all'Atletico Madrid di Simeone, durante la diretta Instagram con ...