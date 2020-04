Bonus famiglia per chi ha figli fino a 14 anni: gli importi per fasce di reddito (Di domenica 19 aprile 2020) “Alle famiglie, mai come in questo momento, serve progettualità e visione. Un figlio non è una tantum”. Queste le parole su Facebook della ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. E questo, spiega, è il motivo per il quale è stato proposto un assegno per ogni figlio, almeno fino ai 14 anni, all’interno del decreto Cura Italia (qui lo speciale QuiFinanza). Gli importi per fasce di reddito Il Bonus in programma è previsto da aprile a dicembre, e funziona secondo il reddito Isee: 160 euro per redditi inferiori a 7mila euro 120 euro per redditi tra i 7 e i 40mila euro 80 euro per redditi superiori. Bonetti precisa anche di essere al lavoro per strutturare un’offerta di “sostegno all’educazione e alla custodia dei figli”: congedi parentali estesi, voucher baby-sitter ma anche creazione ... Leggi su quifinanza Bonus Vacanze 2020 : cos’è - come richiederlo - quanto a famiglia

"Alle famiglie, mai come in questo momento, serve progettualità e visione. Uno non è una tantum". Queste le parole su Facebook della ministra per le Pari opportunità e la, Elena Bonetti. E questo, spiega, è il motivo per il quale è stato proposto un assegno per ognio, almenoai 14, all'interno del decreto Cura Italia (qui lo speciale QuiFinanza). GliperdiIlin programma è previsto da aprile a dicembre, e funziona secondo ilIsee: 160 euro per redditi inferiori a 7mila euro 120 euro per redditi tra i 7 e i 40mila euro 80 euro per redditi superiori. Bonetti precisa anche di essere al lavoro per strutturare un'offerta di "sostegno all'educazione e alla custodia dei": congedi parentali estesi, voucher baby-sitter ma anche creazione ...

