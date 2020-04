Vettel esce allo scoperto | ‘La mia intenzione è quella di restare in Ferrari’

(Di sabato 18 aprile 2020) F1, Sebastianconferma: “Avremo modo di parlare del contratto prima che riparta la stagione. La miadiin Ferrari”. Intervenuto ai microfoni di Sky, Sebastianha di fatto confermato la suadi prolungare il contratto con la Ferrari. Le trattative hanno subito un rallentamento a causa dell’emergenza coronavirus, ma tra le parti c’è sintonia. Seb vuole la Rossa e Binotto ha confermato che il tedesco è la prima scelta per il futuro. Monza 06/09/2019 – prove libere F1 / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: SebastianFerrari,sul rinnovo: “La miadihale carte confermando la suadi rimanere in Ferrari prolungando il suo contratto con la Rossa. “Ovviamente sono in contatto con ...

k14d1u5 : Quando parlano piloti seri e che non sono costretti a dire cose positive, Vettel ne esce sempre male... chissà perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Vettel esce

Sebastian Vettel esce finalmente allo scoperto sulla trattativa per il rinnovo di contratto con la Ferrari. In una lunga video-conferenza, il pilota tedesco ha rivelato che ci sono discussioni in ...Sebastian Vettel esce finalmente allo scoperto sulla trattativa per il rinnovo di contratto con la Ferrari. In una lunga video-conferenza, il pilota tedesco ha rivelato che ci sono discussioni in ...