Tennis: Novak Djokovic lancia la proposta per aiutare i giocatori di bassa classifica (Di sabato 18 aprile 2020) Interessante idea proposta da Novak Djokovic per dare sostegno ai giocatori con ranking più basso. A rivelarla è Christopher Clarey, giornalista del New York Times tra i più importanti del mondo Tennistico attuale. Secondo quanto afferma Clarey, la proposta del numero uno al mondo prevede un contributo che i giocatori della top 100 del ranking ATP dovrebbero versare ai colleghi con minori possibilità economiche. In questo senso, va ricordato un aspetto da anni oggetto di discussioni: da un certo punto in poi, per giocare a Tennis a livello professionistico, si rischia di andare in perdita. Dovrebbero essere coinvolti anche i tornei, in particolare gli Slam ed i Masters 1000, per una somma complessiva che ammonterebbe attorno ai 4 milioni di dollari. Il piano dovrebbe prevedere il seguente schema di contributo finanziario al Fondo di salvataggio dei giocatori: ... Leggi su oasport Tennis - Novak Djokovic protagonista di un’importante donazione per Bergamo

