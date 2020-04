Napoli-Roma 3-0: Dzeko fa di tutto per un cartellino e Gattuso organizza la sagra del maiale (Di sabato 18 aprile 2020) E’ un Napoli travolgente. La sconfitta di Bergamo, evidentemente, ha giovato agli uomini di Gattuso. In campo c’è una squadra sola. Per la Roma è poco più di una scampagnata, in stile Pasquetta. Il Napoli, messo a digiuno da Gattuso dopo l’abbuffata in stile calabrese per le festività, si mangia letteralmente gli avversari. Giallorossi che ci mettono anche del loro. Dzeko, diffidato, chiede all’arbitro di essere ammonito. E si mette di impegno. Dopo un paio di falli ignorati dal direttore di gara, passa all’attacco: “Arbitro cornuto!”. E Rocchi, che pazienza ne ha ma non è un santo, tira fuori il cartellino rosso. Interpellato all’intervallo, Dzeko ha dichiarato: “Avevo organizzato una gita fuori porta per la prossima settimana. Dopo mesi di quarantena mi ci voleva. Ma l’arbitro non ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Pionati - 'assurdo a Roma pizze margherita a domicilio a Napoli no'

VIDEO - Benitez compie 60 - con la Roma una delle gare più belle del suo Napoli

Cellino si sbilancia sul futuro di Tonali : “Juventus o Inter - difficilmente andrà alla Roma o al Napoli” (Di sabato 18 aprile 2020) E’ untravolgente. La sconfitta di Bergamo, evidentemente, ha giovato agli uomini di. In campo c’è una squadra sola. Per laè poco più di una scampagnata, in stile Pasquetta. Il, messo a digiuno dadopo l’abbuffata in stile calabrese per le festività, si mangia letteralmente gli avversari. Giallorossi che ci mettono anche del loro., diffidato, chiede all’arbitro di essere ammonito. E si mette di impegno. Dopo un paio di falli ignorati dal direttore di gara, passa all’attacco: “Arbitro cornuto!”. E Rocchi, che pazienza ne ha ma non è un santo, tira fuori ilrosso. Interpellato all’intervallo,ha dichiarato: “Avevoto una gita fuori porta per la prossima settimana. Dopo mesi di quarantena mi ci voleva. Ma l’arbitro non ...

ItalyMFA : ?? Due giovani voci per un omaggio a due grandi città #Napoli e #Roma #OsvaldoDiDio canta ‘O sole mio e… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Il Torino ha riavviato i contatti con il Napoli per Amin Younes - Vincy1993 : RT @marifcinter: Si cercano campi per finire la stagione. Ipotesi Coppa Italia tutta a Roma: 27 Juve-Milan, 28 Napoli-Inter,2 giugno finale… - JantasOO : RT @marifcinter: Si cercano campi per finire la stagione. Ipotesi Coppa Italia tutta a Roma: 27 Juve-Milan, 28 Napoli-Inter,2 giugno finale… - Compagno_Pert : Da oggi inizio la rassegna cinematografica in previsione del #25aprile: Novecento, La Caduta, Le 4 giornate di Napo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Roma «Troppi furbetti», l'allarme di barbieri e acconciatori a Napoli ROMA on line Chef senza corona: contest di cucina online con sette cuoche romane

«Il nome del contest l’ha inventato Barbara: all’inizio mi sembrava eccessivo, per come allude ironicamente alla pandemia, ma le altre l’hanno accolto con entusiasmo e così eccolo qua», precisa la ...

Napoli, Zoff promuove Meret: "Deve giocare"

Sulla ritorno in campo commenta: "Solo se in sicurezza" ROMA - "Sto come tutti. È un dovere stare a casa ... Non so cosa consigliare a lui. Meglio se giocasse a Napoli. Questa storia del gioco con i ...

«Il nome del contest l’ha inventato Barbara: all’inizio mi sembrava eccessivo, per come allude ironicamente alla pandemia, ma le altre l’hanno accolto con entusiasmo e così eccolo qua», precisa la ...Sulla ritorno in campo commenta: "Solo se in sicurezza" ROMA - "Sto come tutti. È un dovere stare a casa ... Non so cosa consigliare a lui. Meglio se giocasse a Napoli. Questa storia del gioco con i ...