Meteo MILANO: CALDO sino a domenica, poi variabilità e calo termico (Di sabato 18 aprile 2020) Il Meteo su MILANO vedrà ancora reggere l'anticiclone per tutto il weekend, con temperature miti per il periodo. Seguiranno condizioni Meteo più incerte e dal clima più fresco, anche se non sono attese piogge. Sabato 18: quasi sereno. Temperatura da 11°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 19 Km/h. Zero termico: circa 3200 metri. domenica 19: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Est 4 Km/h, raffiche 19 Km/h. Zero termico: circa 3100 metri. Lunedì 20: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est/Sud-Est 11 Km/h, raffiche 41 Km/h. Zero termico: circa 2600 ... Leggi su meteogiornale Previsioni meteo Milano weekend 17-19 aprile : sole e temperature massime in aumento

Coronavirus: Fontana, stabilizziamo 2500 sanitari, basta tagli

Non possiamo più accettare passivamente tagli continui agli investimenti" MILANO (16 aprile 2020) - «Stiamo ottenendo di poter stabilizzare i 2500 fra medici e infermieri che hanno dato la ...

