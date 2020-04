L’ultima fake del Pd, Durigon: “Artigiani strozzati, Miccoli non sa leggere e non capisce bene i testi” (Di sabato 18 aprile 2020) “L’Onorevole Miccoli, in una pagina Facebook del PD, mi accusa di diffondere fake news: secondo lui non sarebbe vero che le aziende artigiane per accedere al Fondo di integrazione salariale devono pagare gli arretrati. Me lo sarei inventato io che, secondo lui, non leggo gli atti”. Già, da che pulpito vine l’accusa. Claudio Durigon, Lega, oltre a rimandare al mittente l’accusa, affonda il suo attacco. Nel Pd non solo non sanno leggere i testi e gli articolati, ma non li capiscono neanche. Durigon: “Basterebbe ascoltare una delle milioni di aziende” Il tema dolente riguarda gli artigiani, strozzati dal decreto governativo anziché aiutati a ripartire. Scrive dai suoi canali social Durigon: ” Purtroppo per l’onorevole Miccoli non basta leggere gli atti, bisogna anche essere in grado di ... Leggi su secoloditalia L’ultima fake news sulle norme anti Coronavirus sta spopolando : c’è chi crede che a settembre ripartano solo alcune scuole

