Coronavirus, nel Regno Unito 888 morti in un giorno, più di 5mila i nuovi positivi. In Corea del Sud si ammalano di nuovo 163 guariti. In Iran superate le 5mila vittime (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 2.259.317 i casi confermati da Coronavirus nel mondo. Il numero dei decessi ha raggiunto quota 154.694, secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito dall’epidemia con 706.779 persone infette e 37.079 vittime. A seguire la Spagna con 190.839 contagi totali e l’Italia che è arrivata a 172.434. Regno Unito EPA/WILL OLIVERA Oxford Street, Londra, 16 aprile 2020Il bilancio delle vittime per il Coronavirus nel Regno Unito aumenta di 888 morti nel giro di 24 ore. Il numero totale dei decessi nel Paese sale così a 15.464. A riferirlo è il Ministero della Sanità britannico, che sottolinea anche come il numero di persone positive abbia ora raggiunto un totale di 114.217 casi, con un ... Leggi su open.online Coronavirus - nuovi focolai nelle Rsa di Trieste. 41 gli anziani contagiati in una - almeno 2 i morti. In difficoltà altre strutture

Coronavirus in Toscana : 16 morti - oggi 18 aprile. E 127 nuovi contagi. Ma 224 fuori dal tunnel

