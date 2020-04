Coronavirus, in Lombardia meno morti ma contagi in crescita: 199 vittime in 24 ore (ieri erano 243), +1.246 positivi (ieri +1.041) (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 18 aprile Rimangono stabili i decessi da Coronavirus in Lombardia: oggi, 18 aprile, la regione più colpita d’Italia registra +199 nuove vittime in 24 ore, a fronte delle 243 di ieri. In totale i decessi da Covid ora sono 12.050. Rispetto a ieri ci sono stati +1.246 nuovi casi di positività (ieri erano +1.041), per un totale di 65.381 (ieri era 64.135). I dati arrivano a fronte di 255.331 tamponi eseguiti (+11.818 nelle ultime 24 ore, ieri erano 243.513). Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 947 (-24 rispetto a ieri quando erano 971), i ricoverati sono 10.042 (-585 rispetto a ieri quando erano 10.627). Commentando i dati di oggi il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala ha dichiarato che «il numero dei decessi ci fa dire che siamo ancora ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – Diminuiscono i decessi in Italia. In Lombardia lieve aumento dei contagi. L’ipotesi Fase 2 con l’Italia divisa in tre aree. Ricciardi : «La seconda ondata è certa - presto per riaprire»

Coronavirus ultime notizie Lombardia - il bollettino del 18 aprile 2020

