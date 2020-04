Coronavirus e contact tracing, cosa fanno gli altri stati in Europa (Di sabato 18 aprile 2020) (foto: Getty Images)Sono già 12 gli stati europei che hanno adottato o stanno reclutando tecnologie e app per monitorare il Coronavirus. A cominciare da Austria e Italia, che ha scelto la sua piattaforma per raccogliere dati utili a fare contact tracing. Ma dalla Francia alla Spagna, dalla Germania a Cipro, poco più di un terzo delle 27 cancellerie dell’Unione ha comunicato alla Commissione progetti per sorvegliare la diffusione del Covid-19 con strumenti digitali. E ora Bruxelles vuole fare ordine. A quasi due mesi dal primo caso di Coronavirus in Italia, la Commissione ha messo nero su bianco le otto regole a cui tutti gli stati devono attenersi per sviluppare app, strumenti di tracciamento e analisi di big data. Elementi fondamentali per tenere alta la guardia sul Coronavirus, come hanno ribadito la presidente Ursula Von Der Leyen e il commissario al mercato ... Leggi su wired LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Brusaferro : “Nella Fase 2 contact tracing”

