Annullata la multa ai genitori che portavano la figlia al controllo post trapianto | le

(Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus,al papà che portava laal“Buongiorno! Un abbraccio virtuale a tutti i nostri sostenitori, ancora una volta nel momento del bisogno gli italiani dimostrano di avere un cuore grande come una casa”. Inizia così ilsu Facebook di Alessandro Grippa, un signore fermato eto dalla polizia (ammenda di 533 euro) mentre accompagnava ladi 8 anni a unmedico. La contestazione? L’aver violato le norme di contenimento per il Coronavirus (qui la ricostruzione della vicenda).oggi, 18 aprile 2020, ritirata come spiega lui stesso: “Ieri sera dopo che la notizia è uscita sui giornali ci ha chiamato prima Cinzia Ricciardi con le scuse sentite di tutto il corpo di polizia di stato dicendo che sarebbe intervenuta sulla questione e ...

Multa oggi, 18 aprile 2020, ritirata come spiega lui stesso ... in definitiva LA SANZIONE È STATA ANNULLATA IN DEROGA”. Insomma, è prevalso il buon senso.Ma a quanto pare il ricorso non servirà, perché, come racconta lo stesso Grippa, la coppia dopo la circolazione del video è stata contattata da Cinzia Ricciardi, dirigente superiore della Polizia di ...