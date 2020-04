“Pensare di giocare al Sud è ridicolo Lotito e Cellino? Due uomini che le sparano

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) “L’ipotesi disolo in stadi del centro-sud è ridicola. Alla fine viene fuori un mostro di calcio. E’ un’altra cosa. Sono tutti accorgimenti che tolgono imprevedibilità, sono contorsioni per provare a difendersi da tutto. La verità è che tutti navigano a vista senza un progetto autentico. L’unica cosa da fare è aspettare che il virus regredisca. Purtroppo va detto che ancora non si vedono tutti questi miglioramenti perché ci sono sempre 500 morti al giorno che gridano vendetta”. E’ la visione cruda e realista dell’allenatore Corrado Ortico, che ha detto la sua a Tuttomercatoweb. “Il calcio non fa mai sistema e dunque quel che ha detto Malagò non è una novità. Le decisioni poi le prende la maggioranza e se stabiliscono che si devesi gioca. Il calcio ...