North Star Rising è il nuovo progetto dello studio di Thomas Was Alone e John Wick Hex ed è un..audiolibro? (Di venerdì 17 aprile 2020) Bithell Games, sviluppatore di successi come Thomas Was Alone, Volume e, più recentemente, John Wick Hex, sta sperimentando una serie di audiolibri serializzati mentre continua a lavorare su nuovi giochi in arrivo.North Star Rising è un audiolibro diviso in sei episodi pubblicati settimanalmente, il primo è già uscito ed è disponibile sul sito web ufficiale del progetto. L'audiolibro racconta la storia di due umani in un'avventura spaziale nel 2020, con la recitazione di artisti del calibro di Rahul Kohli (iZombie, Gears 5), Samantha Béart (Guida Galattica per Autostoppisti), Jayce Diaz (Senior Gameplay Designer presso 343 Industries) e Scroobius Pip (Taboo della BBC). Il compositore è Austin Wintory che sta appunto componendo musica per la serie.Lo sceneggiatore e regista, Mike Bithell, descrive la serie come una storia di umanità ... Leggi su eurogamer Siren 2 - anticipazioni puntate No North Star e All In su Rai4 (Di venerdì 17 aprile 2020) Bithell Games, sviluppatore di successi comeWas, Volume e, più recentemente,Hex, sta sperimentando una serie di audiolibri serializzati mentre continua a lavorare su nuovi giochi in arrivo.è un audiolibro diviso in sei episodi pubblicati settimanalmente, il primo è già uscito ed è disponibile sul sito web ufficiale del. L'audiolibro racconta la storia di due umani in un'avventura spaziale nel 2020, con la recitazione di artisti del calibro di Rahul Kohli (iZombie, Gears 5), Samantha Béart (Guida Galattica per Autostoppisti), Jayce Diaz (Senior Gameplay Designer presso 343 Industries) e Scroobius Pip (Taboo della BBC). Il compositore è Austin Wintory che sta appunto componendo musica per la serie.Lo sceneggiatore e regista, Mike Bithell, descrive la serie come una storia di umanità ...

eliveizaj : Tutto il potere! Il libro della vita da prima. SEMPRE! - Non voglio perdere! Non voglio essere come gli altri che s… - unharmonic : @PaulChatterton9 Zucco, Lupe’s Cantina, Ox Club, North Star, Stuzzi, Trattoria Il Forno, Napoli nel Cuore, Bundobust ?? -

Ultime Notizie dalla rete : North Star Siren 2, anticipazioni puntate No North Star e All In su Rai4 YouMovies Bithell Games, lo studio di Thomas Was Alone e John Wick Hex, si dà agli audiolibri

North Star Rising è un audiolibro diviso in sei episodi pubblicati settimanalmente, il primo è già uscito ed è disponibile sul sito web ufficiale del progetto. L'audiolibro racconta la storia di due ...

Kim Kardashian: la figlia ruba la scena durante un annuncio importante

© Fornito da Rumors.it North West interviene durante l'annuncio della madre per incoraggiare il distanziamento sociale. Kim Kardashian ha registrato un video per il governatore d ...

North Star Rising è un audiolibro diviso in sei episodi pubblicati settimanalmente, il primo è già uscito ed è disponibile sul sito web ufficiale del progetto. L'audiolibro racconta la storia di due ...© Fornito da Rumors.it North West interviene durante l'annuncio della madre per incoraggiare il distanziamento sociale. Kim Kardashian ha registrato un video per il governatore d ...