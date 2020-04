Il M5S in Europa vota contro i Recovery Bond (Di venerdì 17 aprile 2020) Mentre la Lega vota contro i CoronaBond proposti dai Verdi che intendevano mutualizzare il debito dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19, il gruppo del MoVimento 5 Stelle in Europa ha votato contro la proposta francese – comunque approvata – sui Recovery Bond. Il M5S in Europa vota contro i Recovery Bond Il M5S ha votato contro il paragrafo della risoluzione sulla risposta dell’Ue alla crisi del Coronavirus che chiedeva la creazione di Recovery Bond all’interno del bilancio comunitario. Il testo del paragrafo 17 della risoluzione, che è comunque stato approvato a larga maggioranza, chiede alla Commissione “un pacchetto massiccio per la ripresa e la ricostruzione di investimenti per sostenere l’economia europea dopo la crisi, al di là di ciò che il Mes, la Bei e la Bce stanno già facendo”. Il pacchetto ... Leggi su nextquotidiano Cari dem - basta col fuoco amico. Ora serve gioco di squadra. Parla l’eurodeputato M5S Corrao : “Il Mes light non esiste. Se l’Italia non è unita come potrà esserlo l’Europa?”

Qui si fa l’Europa o si muore. Restiamo uniti intorno a Conte. Parla il vicecapogruppo M5S alla Camera - Ricciardi : “L’Ue non penalizzi le nostre aziende già in difficoltà”

Europa a rischio implosione. L’unica strada sono gli Eurobond. Parla Scerra (M5S) : “Se crolla l’Ue perde anche la Merkel. Berlino non dimentichi gli aiuti del ’53 e del ’90” (Di venerdì 17 aprile 2020) Mentre la Legai Coronaproposti dai Verdi che intendevano mutualizzare il debito dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19, il gruppo del MoVimento 5 Stelle inhatola proposta francese – comunque approvata – sui. Il M5S inIl M5S hatoil paragrafo della risoluzione sulla risposta dell’Ue alla crisi del Coronavirus che chiedeva la creazione diall’interno del bilancio comunitario. Il testo del paragrafo 17 della risoluzione, che è comunque stato approvato a larga maggioranza, chiede alla Commissione “un pacchetto massiccio per la ripresa e la ricostruzione di investimenti per sostenere l’economia europea dopo la crisi, al di là di ciò che il Mes, la Bei e la Bce stanno già facendo”. Il pacchetto ...

davidealgebris : Populisti Italiani : Oggi al Parlamento Europeo M5s ha votato contro European Recovery Fund e Lega e Forza Italia c… - M5S_Europa : #MES, facciamo chiarezza: le #condizionalità sono state eliminate SOLO per l’accesso al credito e non per la restit… - davidealgebris : Italiani dovranno scegliere : Europa e 36 Miliardi di aiuti per Spese Sanitarie del MES oppure ConteBalle e le bugi… - krisbuz76 : RT @davidealgebris: Populisti Italiani : Oggi al Parlamento Europeo M5s ha votato contro European Recovery Fund e Lega e Forza Italia contr… - RODOLFOSALVATOR : RT @davidealgebris: Populisti Italiani : Oggi al Parlamento Europeo M5s ha votato contro European Recovery Fund e Lega e Forza Italia contr… -