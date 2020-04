Giulio non dovrà più percorrere 1 chilometro per seguire le lezioni: “Da oggi ha internet a casa” (Di venerdì 17 aprile 2020) La storia a lieto di fine di Giulio, 12enne di Scansano, in provincia di Grosseto, costretto a studiare in aperta campagna perché non funzionava internet nella sua casa a causa di un guasto alla linea telefonica. L'annuncio del viceministro dell'Istruzione Anna Ascani: "Da oggi ha una connessione e potrà seguire le lezioni senza dover camminare ogni giorno un chilometro per trovare la rete". Leggi su fanpage A casa non ha segnale così Giulio segue le lezioni in streaming in mezzo ai campi

Giulia D’Urso parla di Giulio Raselli : “Si inc**za perché non funziona”. Ecco cos’è successo (Foto)

**Coronavirus : Ascani - ‘presto connessione - Giulio non dovrà più spostarsi’** (Di venerdì 17 aprile 2020) La storia a lieto di fine di, 12enne di Scansano, in provincia di Grosseto, costretto a studiare in aperta campagna perché non funzionavanella sua casa a causa di un guasto alla linea telefonica. L'annuncio del viceministro dell'Istruzione Anna Ascani: "Daha una connessione e potràlesenza dover camminare ogni giorno unper trovare la rete".

CarloCalenda : Mio figlio Giulio scrive su questo sito. Oggi era molto colpito, ho dovuto spiegare che accade spesso. Vergognandom… - rubio_chef : Giulio Tarro: “Coronavirus non è Ebola, il vaccino non serve. Sanità in crisi per colpa di chi ha dimezzato le tera… - AnnaAscani : Ho letto la storia di Giulio, lo studente che fa ogni giorno un km per connettersi alle lezioni a distanza e ho pen… - giulio_stumpo : @INPS_it @samanta_boni @ariafotografica @francifish @actainrete Buona sera. Mi è arrivata la e-mail di conferma ma… - DavideDiNoi : RT @AnnaAscani: Mi ero impegnata a risolvere questo problema e sono contenta che da oggi Giulio sia finalmente connesso da casa. La sua sto… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio non Giulio non dovrà più percorrere 1 chilometro per seguire le lezioni: “Da oggi ha internet a casa” Fanpage.it Coronavirus: Gallera, 'attivati in Lombardia 991 posti in degenze di sorveglianza'

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - "Sono 991 i posti nelle degenze di sorveglianza attivati finora in Regione Lombardia". Lo precisa l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ...

Giulio non dovrà più percorrere 1 chilometro per seguire le lezioni: “Da oggi ha internet a casa”

"Tutto è bene quel che finisce bene! Giulio da oggi ha una connessione in casa e potrà seguire le lezioni senza dover camminare ogni giorno un chilometro per trovare la rete". Lieto fine per il 12enne ...

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - "Sono 991 i posti nelle degenze di sorveglianza attivati finora in Regione Lombardia". Lo precisa l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ..."Tutto è bene quel che finisce bene! Giulio da oggi ha una connessione in casa e potrà seguire le lezioni senza dover camminare ogni giorno un chilometro per trovare la rete". Lieto fine per il 12enne ...