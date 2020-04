Erkenci Kus | Quinta Puntata | La Scenata di Gelosia di Can!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 17 aprile 2020)Kus, trama: Sanem fa una scoperta molto importante sul conto di Can. Nel frattempo i due si avvicinano molto, ma scoppiano ancora una volta litigi e gelosie… NelladiKus, finalmente si arriva alla svolta della relazione tra Sanem e Can. Infatti quest’ultimo dimostrerà di provare davvero qualcosa per lei, ma a causa di alcuni equivoci la ragazza non riuscirà a comprenderlo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere in questa, facciamo un piccolo passo indietro.Kus: dove eravamo rimasti Can chiede a Sanem se fosse gelosa della modella che lui doveva incontrare. Questa domanda fa scoppiare un forte litigio tra i due. Il fotografo allora inizia a cambiare atteggiamento. Sanem continua a cercare disperatamente l’uomo che ha baciato al buio, ma continua a non accorgersi che si tratta ...