Coronavirus, in Spagna cambia la metodologia: “Variazioni nei dati nei prossimi 2 o 3 giorni” (Di venerdì 17 aprile 2020) I contagi totali di Coronavirus in Spagna sono saliti 188.068, secondo gli ultimi dati comunicati dal capo del Dipartimento per le emergenza sanitaria Fernando Simon. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5.252 casi, con un aumento del 2,9%. Simon ha spiegato che i numeri non “quadrano” a causa di una “discrepanza” con i dati “di una comunità autonoma” non specificata. “Correggeremo le serie e potrebbe esserci una variazione nei dati nei prossimi due o tre giorni“, ha affermato. Nel Paese sono stati confermati altri 585 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.478 morti dall’inizio dell’epidemia, ha precisato il Ministero della Sanità, precisando anche che la metodologia è cambiata per rendere omogenei i dati delle diverse regioni e ciò potrebbe modificare i dati ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Spagna : 19.315 morti - 184.948 casi/ Riapertura scuole a settembre?

Coronavirus - Italia Francia e Spagna unite : ultimo affondo per gli eurobond

Coronavirus Spagna/ Liga - l'ultima classifica può essere valida per le coppe europee (Di venerdì 17 aprile 2020) I contagi totali diinsono saliti 188.068, secondo gli ultimicomunicati dal capo del Dipartimento per le emergenza sanitaria Fernando Simon. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5.252 casi, con un aumento del 2,9%. Simon ha spiegato che i numeri non “quadrano” a causa di una “discrepanza” con i“di una comunità autonoma” non specificata. “Correggeremo le serie e potrebbe esserci una variazione neineidue o tre giorni“, ha affermato. Nel Paese sono stati confermati altri 585 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.478 morti dall’inizio dell’epidemia, ha precisato il Ministero della Sanità, precisando anche che lata per rendere omogenei idelle diverse regioni e ciò potrebbe modificare i...

Tg3web : ?? È morto lo scrittore cileno Luis Sepúlveda. Era stato ricoverato in ospedale in Spagna a febbraio dopo essere ris… - Linkiesta : I cinque Stati in testa sono Israele, Germania, Corea del Sud, Australia e Cina. Nella classifica europea, l'Italia… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, superati i 140mila morti nel #mondo. Il direttore generale dell' #Oms Kluge: 'Siamo ancora nel bel me… - leggoit : Coronavirus, Spagna: i deceduti salgono a 19.478 - ANSA_med : Coronavirus: Spagna, quasi 19.500 i decessi. Nelle ultime 24 ore 585 morti | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus, la Spagna sfiora i 20mila morti. La Cina ritocca il numero di vittime: sono 1.290 in più Il Messaggero Era tutto scritto. La profezia di Kunstler sul coronavirus: "Si contageranno anche i medici"

James Howard Kunstler, scrittore e firma del New York Times, nel suo libro "Collasso" anticipava i rischi di una nuova influenza come la Spagnola del 1918, generata in Asia per l'allevamento in ...

Vettel: «Ferrari, non vedo l'ora di guidarti. Tagli allo stipendio? Ne parlo con il team»

Sebastian come pensa sia messa la Ferrari in questa stagione penalizzata dal coronavirus? «In Spagna non siamo stati veloci come speravamo, ma normalmente fino alla gara di Melbourne non sai mai dove ...

James Howard Kunstler, scrittore e firma del New York Times, nel suo libro "Collasso" anticipava i rischi di una nuova influenza come la Spagnola del 1918, generata in Asia per l'allevamento in ...Sebastian come pensa sia messa la Ferrari in questa stagione penalizzata dal coronavirus? «In Spagna non siamo stati veloci come speravamo, ma normalmente fino alla gara di Melbourne non sai mai dove ...