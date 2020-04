Coronavirus, i recovery bond non bastano ma sono un ottimo punto di partenza (Di venerdì 17 aprile 2020) Era già sera abbastanza inoltrata quando il vicepresidente del gruppo Verde al Parlamento Europeo (Pe), l’olandese Bas Eickhout, mi ha inviato un messaggio molto irritato informandomi del fatto che i voti contrari di Lega e Forza Italia, insieme a quelli dei conservatori spagnoli e alle astensioni dei liberali di Renew, avevano fatto cadere per soli 44 voti l’emendamento dei Verdi che introduceva nella risoluzione del Pe sulla risposta europea al Covid-19 la possibilità della mutualizzazione del debito pubblico che esploderà sicuramente in tutti i paesi della Ue. “Un aiuto potente a Mark Rutte e al mio ministro delle Finanze” mi ha detto. E infatti i commenti in Olanda sono stati proprio questi: se manco il Pe vuole parlare di mutualizzazione del debito perché mai dovremmo farlo noi? Il Parlamento europeo non ha un potere diretto sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l’Europarlamento dice sì ai recovery bonds

Coronavirus : Fassino - 'da Parlamento Ue passo importante per Recovery Fund'

