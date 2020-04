Coronavirus, Fico: “Irresponsabile usare la fase due per disarcionare Conte. Mes? Così come lo conosciamo non va bene” (Di venerdì 17 aprile 2020) Un “atteggiamento irresponsabile“. È così che Roberto Fico definisce l’ipotesi di disarcionare Giuseppe Conte col pretesto della fase due, e preparare un Governo delle larghe intese, “magari con Draghi”. “Abbiamo bisogno di un Governo che sia stabile e di un Parlamento che lavori al meglio. Tutte le istituzioni devono essere unite per superare l’emergenza. Avere altri tipi di obiettivi è irresponsabile e credo che la propaganda non paghi. Bisogna essere fermi e trasparenti e fare capire alla popolazione che questa crisi si supera tutti insieme”, ha detto il presidente della Camera da Accordi e Disaccordi, sul Nove. Ma per la terza carica dello Stato Conte ha fatto bene ad attaccare Salvini e Meloni che lo accusavano di aver aperto al Mes? “Il premier – ha risposto Fico – ha voluto fare i nomi delle ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Colosio rimosso da comitato tecnico-scientifico Regione Lombardia

