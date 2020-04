Coronavirus | a Vò Euganeo partono i test sierologici sui gatti

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di venerdì 17 aprile 2020) Dopo aver sottoposto a tampone per due volte i 3300 abitanti, adesso gli scienziati padovani analizzeranno idi Vò, primo focolaio italiano delCovid-19 (ora a contagio zero) insieme a Codogno. Un'equipe composta da quattro ricercatori dell'Università di Padova (sono coinvolti il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione e il Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute) e da un collega dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, con la supervisione dei Servizi Veterinari della Regione effettuerà unsierologico sul sangue deidomestici, per cercare gli anticorpi alla malattia. Un esame su base volontaria, grazie all'aiuto dei padroni, al quale si affiancherà l'utilizzo di campioni di sangue prelevati dai veterinari per altri motivi. "Faremo prelievi del sangue per comprendere se, in che modo e ...