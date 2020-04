Cagliari | Simeone | l’argentino è poco cinico in zona gol

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 aprile 2020)è il giocatore delche si rende più pericoloso. Eppure, segna meno delle occasioni create Dei 42 gol del, ben 16 sono stati realizzati da Joao Pedro e 6 da. I due attaccanti hanno quindi segnato la metà dei gol totali della squadra. Va segnalato come il brasiliano tiri meno del compagno, e si renda in generale meno pericoloso. Joao Pedro effettua 2.62 tiri per 90, con 0.28 Expected Goals su azione.ne totalizza invece rispettivamente 2.62 e 0.37. Eppure, il Cholito ha segnato solo 6 gol su un totale di 7.62 Expected Goals. Insomma, l'argentino non è sempre preciso nella finalizzazione.