Beautiful anticipazioni | Flo accolta dalle Logan ma le sue bugie fanno ancora male

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 17 aprile 2020) Che cosa succederà nella puntata diin onda sabato 18 aprile 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani su Canale 5. Un altro sabato all’insegna delle soap di Mediaset conche ci aspetta come sempre alle 13,40. Avrete visto, negli ultimi episodi, che alla fine si è scoperto chi è il vero padre di Flo. Bill questa volta può stare tranquillo: è vero che ha avuto una relazione con Shauna ma da quell’incontro non è nato nessun figlio! Wyatt e Flo non sono quindi fratello e sorella mentre la ragazza è una! La notizia viene scoperta da Hope che ne è molto felice. Da giorni sente di avere uno strano legame con Flo, una sorta di affinità e adesso che ha scoperto che sono cugine, sembra aver trovato la risposta. Flo ...