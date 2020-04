Uila-Uil “No a un milione di disoccupati con l' ortofrutta che marcisce”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In Veneto, dal 23 febbraio al 5 aprile, sono andati in fumo 40.000 posti di lavoro, di cui 30.000 sono contratti a termine non rinnovati. A livello nazionale, ogni mese, ci sono circa 300.000 contratti a termine scaduti che rischiano di non essere rinnovati a causa di attivita' produttive ferme. Nonostante il blocco dei licenziamenti ottenuto da Cgil, Cisl e Uil, si stima che entro l'estate ci saranno circa undiin piu', conseguenti all'emergenza coronavirus”. Lo afferma il segretario generale della-Uil Stefano Mantegazza, sintetizzando i dati forniti dall'agenzia Veneto lavoro e quelli allo studio del ministero dell'Economia.“A fronte di questi dati, confermo quanto gia' detto piu' volte – afferma Mantegazza -, la mancanza di manodopera in agricoltura e' un falso problema. Quello vero e' come fare arrivare a un ...