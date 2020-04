Roma, investita mentre fa la fila alle poste: morta 76enne (Di giovedì 16 aprile 2020) Una donna di 76 anni è morta in un incidente alle 10 circa a Roma, in piazzale delle Medaglie d’Oro all’altezza del civico 24 mentre faceva la fila all’ufficio postale. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire la dinamica dei fatti. Da una prima ricostruzione si ipotizza che l’automobilista un uomo di 43 anni abbia colpito la donna che si trovava appoggiata ad un veicolo in sosta regolare Il 43enne si è fermato subito a prestare i soccorsi. Tuttora sono in corso i rilievi. L'articolo Roma, investita mentre fa la fila alle poste: morta 76enne proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Roma - donna investita da scooter nei pressi del viale Regina Margherita (Di giovedì 16 aprile 2020) Una donna di 76 anni èin un incidente10 circa a, in piazzale delle Medaglie d’Oro all’altezza del civico 24faceva laall’ufficio postale. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Gruppo Montemario della Polizia Locale diCapitale per ricostruire la dinamica dei fatti. Da una prima ricostruzione si ipotizza che l’automobilista un uomo di 43 anni abbia colpito la donna che si trovava appoggiata ad un veicolo in sosta regolare Il 43enne si è fermato subito a prestare i soccorsi. Tuttora sono in corso i rilievi. L'articolofa laproviene da Italia Sera.

