Rezza: "Per tosse o starnuti meglio stare a due metri di distanza" (Di giovedì 16 aprile 2020) "La misura del distanziamento sociale resta quella più importante. Un metro aiuta, ma se una persona tossisce o starnutisce meglio due". Ad affermarlo ad "Agora'" su Raitre è Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Iss. "All'interno dei luoghi pubblici - ha ricordato Rezza - servirà poi l'uso di barriere fisiche come la mascherina che proteggono non noi ma gli altri dalle 'goccioline'". Quanto ai divisori in plexiglass sulle spiagge? "Non sta a noi decidere certe cose - risponde Rezza - spero che gli italiani possano fare le vacanze, se le meritano, qualsiasi soluzione si trovi bisognerà rispettare il distanziamento sociale" Poi il monito: "E' evidente che dobbiamo prepararci alla riapertura, dobbiamo studiarne bene tempi e modi ma c'è troppa pressione, si parla troppo di 'fase 2': ... Leggi su agi Lavoro dopo il coronavirus - il Viminale : ispettori in aziende - supermercati e negozi per garantire la distanza di sicurezza

Coronavirus - gli italiani apprezzano lo smart working. Ma una persona su tre non ha gli strumenti

La “proposta scientifica” di Burioni : 5 punti per far ripartire l’Italia in sicurezza (Di giovedì 16 aprile 2020) "La misura del distanziamento sociale resta quella più;importante. Un metro aiuta, ma se una persona tossisce oscedue". Ad affermarlo ad "Agora'" su Raitre è;Giovanni, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Iss. "All'interno dei luoghi pubblici - ha ricordato- servirà poi l'uso di barriere fisiche come la mascherina che proteggono non noi ma gli altri dalle 'goccioline'". Quanto ai divisori in plexiglass sulle spiagge? "Non sta a noi decidere certe cose - risponde- spero che gli italiani possano fare le vacanze, se le meritano, qualsiasi soluzione si trovi bisognerà;rispettare il distanziamento sociale"; Poi il monito:;"E' evidente che dobbiamo prepararci alla riapertura, dobbiamo;studiarne;bene tempi e modi ma c'è troppa pressione, si parla troppo di 'fase 2': ...

capuanogio : La battuta di #Rezza (ISS) “da tifoso romanista”, con risata, mentre discute di un settore da 3 miliardi più indott… - lorepregliasco : Il prof. Rezza dice che oggi vediamo i contagi di 15-20 giorni fa. Capisco per i decessi, ma per i nuovi casi non è… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - ISS, Rezza: 'La situazione in Italia sta migliorando ma dobbiamo aspettare dei mesi per un farmaco o un v… - infoitsport : Rezza (ISS): 'Non darei l'ok per riprendere i campionati. Da romanista manderei tutto a monte' - paoloigna1 : RT @agorarai: 'Stiamo studiando un test sierologico, ma non dà un patentino di immunità. Dobbiamo fare uno studio di prevalenza per vedere… -