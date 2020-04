Pechino Express | la bellissima decisione delle vincitrici sul montepremi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 16 aprile 2020) L’altro ieri sera, martedì 14 aprile, si è concluso “”. L’ottava edizione del reality di RAI 2 è stata vinta dalle studentesse ed influencer Nicole Rossi e Jennifer Poni, le due “Collegiali” (si sono chiamate così per via della loro partecipazione a “Il Collegio”, terza edizione). Nicole e Jennifer hanno preso unaper quanto riguarda il. Con gli altri finalisti, i wedding planner Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, sua collaboratrice, hanno deciso di devolverlo in beneficenza. La cifra, che dovrebbe essere di circa 55mila euro (5 mila per ogni tappa più il premio finale di 10 mila), andrà alla Ong OVCI “La Nostra Famiglia”. Si tratta di un’organizzazione internazionale che collabora con l’Organizzazione Mondiale della ...