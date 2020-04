**Palermo: trovata morta donna scomparsa due giorni fa, inquirenti ‘è omicidio’** (Di giovedì 16 aprile 2020) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – E’ stato trovato il cadavere di Maria Angela Corona, 47 anni, la donna scomparsa due giorni fa da Bagheria. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dai Carabinieri, che da due giorni effettuano le ricerche, nelle campagne vicino a Ciminna. Sul luogo del ritrovamento, un dirupo, i carabinieri, il medico legale e il pm di turno della procura di Termini Imerese.L'articolo **Palermo: trovata morta donna scomparsa due giorni fa, inquirenti ‘è omicidio’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 aprile 2020) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – E’ stato trovato il cadavere di Maria Angela Corona, 47 anni, laduefa da Bagheria. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dai Carabinieri, che da dueeffettuano le ricerche, nelle campagne vicino a Ciminna. Sul luogo del ritrovamento, un dirupo, i carabinieri, il medico legale e il pm di turno della procura di Termini Imerese.L'articoloduefa,‘è omicidio’** CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : **Palermo trovata **Palermo: trovata morta donna scomparsa due giorni fa, inquirenti 'è omicidio'** Il Sannio Quotidiano Palermo: ordinanza, le accuse degli ex dipendenti ospizio lager 'schiaffi e pugni'

Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – I maltrattamenti agli anziani ospiti della casa ... Due degli ex dipendenti hanno raccontato agli inquirenti "che Cristina Catalano" "maltrattava abitualmente gli ...

Orrore a Bagheria, donna trovata morta in campagna

Casa di riposo lager a Palermo: indagini su un'anziana morta, un'altra ha tentato il suicidio

Omicidio a Bagheria, nelle campagne trovato il corpo di una donna scomparsa da due giorni

