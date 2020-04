Pacetti | smart working | da Pd propaganda surreale

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – “Lapolitica puo’ raggiungere livelli strabilianti, persino negare l’evidenza dei numeri. Una lezione di surrealismo, che apprendiamo da Pd capitolino. L’80% dei dipendenti capitolini sta lavorando con piena operativita’ ine il Pd sostiene che sia una cifra troppo bassa. Ma non pago di un simile delirio algebrico, chiede di far lavorare da casa gli agenti della Polizia locale che in questi giorni stanno effettuando in strada i controlli a tutela della salute pubblica”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano. “La campagna elettorale puo’ comportare delle forzature, ma qui siamo davanti un’evidente offesa al buonsenso di cittadini e lavoratori. In emergenza gli slogan andrebbero messi da parte, ma al Pd capitolino e’ difficile chiedere tanto. Evitino ...