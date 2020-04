Non bastava il coronavirus, ci si mette anche la siccità (Di giovedì 16 aprile 2020) L'Italia sta vivendo la primavera più secca degli ultimi 60 anni. Lo rivela l'analisi realizzata da Meteo Expert. L'assenza di piogge di queste ultime settimane sta inasprendo il problema della siccità che si trascina ormai da inizio anno: da gennaio ad oggi, infatti, il nostro Paese ha ricevuto poco più della metà della pioggia che dovrebbe cadere normalmente, con forti ripercussioni anche sulla portata di laghi e fiumi. La prima metà della primavera meteorologica, ossia il periodo compreso tra l'inizio marzo e la metà di aprile, è stata decisamente avara di pioggia. A livello nazionale ne manca all'appello il 60%. "Per ora si tratta della più elevata anomalia negativa primaverile degli ultimi 60 anni", spiega Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert. "Le regioni del Nord Italia sono le più provate, con una ... Leggi su agi “Non bastavano due settimane?”. Virus - la ‘Iena' positiva da 30 giorni : il sospetto tremendo sul contagio

Solinas cuce la bocca ai medici sardi. Ultimo affronto alla sanità. Non bastava il piano di maxi-tagli e privatizzazioni. Ora al personale è vietato parlare con la stampa

Non bastava il Coronavirus - ora dilaga pure l’epidemia cibernetica. Sotto attacco il sito dell’Inps. Piattaforma in tilt nel giorno del click day per il bonus (Di giovedì 16 aprile 2020) L'Italia sta vivendo la primavera più secca degli ultimi 60 anni. Lo rivela l'analisi realizzata da Meteo Expert. L'assenza di piogge di queste ultime settimane sta inasprendo il problema della siccità che si trascina ormai da inizio anno: da gennaio ad oggi, infatti, il nostro Paese ha ricevuto poco più della metà della pioggia che dovrebbe cadere normalmente, con forti ripercussionisulla portata di laghi e fiumi. La prima metà della primavera meteorologica, ossia il periodo compreso tra l'inizio marzo e la metà di aprile, è stata decisamente avara di pioggia. A livello nazionale ne manca all'appello il 60%. "Per ora si tratta della più elevata anomalia negativa primaverile degli ultimi 60 anni", spiega Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert. "Le regioni del Nord Italia sono le più provate, con una ...

borghi_claudio : @m_spagna @sarracinus @MoonLuchy @MPenikas @NikTo89491298 @saldiacono @pvnndr @marioerdrago @kitta1979… - jismysunshine : Bastava dire “Non posso fare niente mi dispiace, perché non mi cacano” forse in quel modo sarebbe stato più realist… - News24Italy : #Non bastava il coronavirus, ci si mette anche la siccità - Agenzia_Italia : Non bastava il #coronavirus, ci si mette anche la #siccità - DeLuigi75 : RT @vanabeau: Almeno il fatto che dopo un mese i malati di #Covid_19 presentavano ancora tampone positivo e che una quarantena di 14 giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Non bastava Non bastava il coronavirus, ci si mette anche la siccità AGI - Agenzia Giornalistica Italia Non bastava il coronavirus, ci si mette anche la siccità

A Torino da inizio anno sono caduti solo 24 mm, tutti nel mese di marzo, pari a un deficit di -85% nei primi tre mesi e mezzo del 2020". La situazione non migliora molto al Centro e al Sud (-43%) dove ...

Ollastra e Villaurbana: la scuola dell'infanzia arriva a casa, attraverso la cassetta della posta

"Dopo il primo mese ci siamo rese conto che le video chiamate di gruppo iniziavano a pesare. O meglio, a non bastare. Abbiamo pensato quindi ad una soluzione per riavvicinare i bambini alla carta, ...

A Torino da inizio anno sono caduti solo 24 mm, tutti nel mese di marzo, pari a un deficit di -85% nei primi tre mesi e mezzo del 2020". La situazione non migliora molto al Centro e al Sud (-43%) dove ..."Dopo il primo mese ci siamo rese conto che le video chiamate di gruppo iniziavano a pesare. O meglio, a non bastare. Abbiamo pensato quindi ad una soluzione per riavvicinare i bambini alla carta, ...