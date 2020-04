Nel più grande slum del Kenya si teme più la fame del coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) I residenti affollano le strade di Kibera, lo slum più esteso di Nairobi e del Kenya, tanto che lo attraversa una linea ferroviaria. Qui, dove abita il 60% dei residenti della capitale keniana, si vive a stretto contatto. C'è chi teme il coronavirus, ma la maggioranza teme di più la fame, mentre si discute se prolungare il coprifuoco notturno e renderlo un lockdown totale. Venerdì scorso in questa baraccopoli c'è stata una calca durante la distribuzione di aiuti e ci sono state diverse vittime, soprattutto donne e bambini. Ad Erick Okwama, responsabile Shofco (Shining Hope for Community), associazione di giovani che aiuta lo slum, è morto un amico: "Se imponi un lockdown per esempio nel paese com'è ora e in un insediamento di questo tipo e la gente non cambia le proprie abitudini, non comprende l'essenza e il significato di adottare le ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus : Fico - ‘Italia deve ripartire al più presto nella massima sicurezza’

