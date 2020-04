Le 8 regole dell’Europa per fare app di contact tracing contro il coronavirus

Leggi su wired

(Di giovedì 16 aprile 2020) App per ilil(Getty Images)Sono otto i requisiti che app e tecnologie di contrasto aldevono rispettare per essere adoperate in Europa. A distanza di sette giorni dall’annuncio, la Commissione europea ha messo a punto un approccio coordinato con i 27 Stati dell’Unione. Obiettivo: evitare fughe in avanti e soluzioni che non parlino la stessa lingua. Secondo la ricognizione di Bruxelles, si passa da tattiche come quella dell’Austria, ispirata a Singapore (uno dei primi paesi ad aver adottato le tecnologie nel contrasto al Covid-19), a Cipro, che ha adottato la piattaforma del Massachussets Institute of Technology, (presentata anche in Italia, come ha appurato Wired), dalle mappe di mobilità della Repubblica Ceca (basate sui dati degli operatori telefonici e in fase di test in tre regioni) alle app in cantiere in ...