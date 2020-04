La Rai lo ha già pronto: ecco il programma che potrebbe sostituire La vita in diretta (Di giovedì 16 aprile 2020) Techeteté al posto della prima parte e La vita in diretta? Non c’è pace per la televisione italiana, l’emergenza sanitaria per il Coronavirus sta rivoluzionando i palinsesti di Rai e Mediaset. Sembra proprio che i vertici di Viale Mazzini si sarebbero riuniti per parlare de La vita in diretta, lo storico rotocalco di condotto dallo scorso settembre da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Sembra proprio che i dirigenti abbiano scelto il programma che sostituirà la prima parte del contenitore televisivo che si occupa di cronaca e spettacolo. A causa degli ascolti deludenti, considerati bassi rispetto a Vieni da me, molto presto potrebbe essere sostituito da Techeteté, il programma che racchiude filmati storici e attuali che fanno parte dell’archivio della Rai. Una trasmissione che spesso viene proposta in estate al posto dei Soliti Ignoti ... Leggi su kontrokultura Giorgia Trasselli/ Tata di Casa Vianello : "Sandra e Raimondo legati e mai plateali"

