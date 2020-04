Il coronavirus spinge conti e abbonati di Netflix

Leggi su wired

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tra i settori che meglio stanno resistendo all’emergenzac’è certamente quello dei servizi di streaming video. Lo sa bene un gigante del settore come, che con più della metà della popolazione mondiale costretta a rispettare le misure di lockdown previste dai diversi governi, vede costantemente aumentare il numero dei suoi iscritti e il valore delle sue azioni. Il 15 aprile il titolo dell’azienda californiana ha fatto registrare a Wall Street un incremento del 3,19%, portando così le azioni della società a 426,7 dollari l’una, in aumento rispetto al picco di 419 dollari toccato nel 2018. E la seduta di ieri porta il titolo della compagnia a una crescita del 33% nel 2020 fino a questo momento, come si legge si MarketWatch, confermandoai primi posti nel settore dello streaming video. Ad oggi ...