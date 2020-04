Di Battista | Mi auguro Mes esca dal tavolo

(Di giovedì 16 aprile 2020) Alessandro Di, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione "Dritto e Rovescio", che sarà trasmessa integralmente questa sera su Rete 4. Defilatosi dalla vita politica attiva del Paese, Disi sofferma su quanto avvenuto qualche giorno fa durante l’Eurogruppo: "Il Mes michefuori dal", dichiara l’ex deputato. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ritiene di aver ottenuto ottime condizioni dall’UE in vista del Consiglio Europeo che dovrà ratificare gli accordi. COVID-19, Von der Leyen: "La UE deve scusarsi con l'Italia" - VIDEO La presidente della Commissione Europea ammette che molti Paesi UE hanno abbandonato l'Italia nel momento in cui aveva più bisogno di supporto. Di: "Conte ha fatto bene ...

StinaVik : RT @BiwiMobu: - PieroDePalma4 : RT @pinodemarcovir1: #AdessoDIBBA 'Il Mes mi auguro che esca fuori dal tavolo' #MesNoGrazie - PieroDePalma4 : RT @BiwiMobu: - FoxyBiondi : RT @pinodemarcovir1: #AdessoDIBBA 'Il Mes mi auguro che esca fuori dal tavolo' #MesNoGrazie - tavano_anna : RT @BiwiMobu: -

Ultime Notizie dalla rete : Battista auguro

È rispuntato Alessandro Di Battista, ma non è stato incendiario come al solito: «Mi auguro che il Mes esca dalle trattative- ha detto – Ma mi fido di Conte: non verrà attivato. Il problema però non è ...Contrario pure al Mes. Di Battista scarta anche l’ipotesi del Mes come soluzione europea per la crisi economica: “Il Mes mi auguro che esca fuori dal tavolo. Quando il Presidente del Consiglio, che ...