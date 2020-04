Coronavirus, oltre 106.000 i positivi in Italia. Proteste in Michigan per il lockdown – DIRETTA (Di giovedì 16 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia22.00 – Proteste in Michigan per il lockdown Un gruppo di persone è sceso in strada in Michigan per protestare contro il lockdown imposto dalla governatrice. 19.30 – New York proroga il lockdown fino al 15 maggio Prorogato il lockdown fino al 15 maggio a New York. Altri Stati potrebbero seguire l’esempio del governatore Cuomo. 18.15 – Coronavirus in Italia, il bilancio Il trend ritorna leggermente a salire per un numero maggiori di persone guarite. 1.189 gli attualmente positivi mentre i decessi sono stati 525. 2.072 i pazienti risultati negativi al Coronavirus. #16aprile ore 18. Dalla nostra sede operativa ... Leggi su newsmondo Coronavirus - oltre 140.000 morti e il mondo rimane in lockdown : misure restrittive prorogate dal Portogallo al Sud America

