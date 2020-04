Coronavirus: in Corea del Sud “alta affluenza alle urne, tra una o 2 settimane le conseguenze” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Tenendo conto del periodo di incubazione della Covid-19, dobbiamo aspettare una o due settimane per vedere se le misure di prevenzione adottate per il voto hanno realmente funzionato“: lo ha affermato il vice ministro della Sanità della Corea del Sud, Kim Ganglip, secondo quanto riporta Yonhap all’indomani delle elezioni parlamentari ai tempi del Coronavirus. “Il governo vuole ringraziare il personale che ha permesso lo svolgimento delle elezioni parlamentari durante la crisi, con un’alta affluenza alle urne“, cioè del 66%, la più alta mai registrata negli ultimi 28 anni. Il vice ministro ha però avvertito che non bisogna abbassare la guardia, aggiungendo di considerare apparentemente “positivi” gli ultimi dati delle autorità sanitarie sulla diffusione del Coronavirus nel Paese. In Corea del Sud si ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - in Corea del Sud 141 persone guarite sono tornate ad essere positive al Covid : 34 sono ventenni. Trump rilancia la polemica con l’Oms : “Ha commesso errore tragico e orribile”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. 22 nuovi casi in Corea del Sud

Elezioni in Corea del Sud - si vota nonostante il Coronavirus : cittadini alle urne con guanti e mascherine (Di giovedì 16 aprile 2020) “Tenendo conto del periodo di incubazione della Covid-19, dobbiamo aspettare una o dueper vedere se le misure di prevenzione adottate per il voto hanno realmente funzionato“: lo ha affermato il vice ministro della Sanità delladel Sud, Kim Ganglip, secondo quanto riporta Yonhap all’indomani delle elezioni parlamentari ai tempi del. “Il governo vuole ringraziare il personale che ha permesso lo svolgimento delle elezioni parlamentari durante la crisi, con un’alta“, cioè del 66%, la più alta mai registrata negli ultimi 28 anni. Il vice ministro ha però avvertito che non bisogna abbassare la guardia, aggiungendo di considerare apparentemente “positivi” gli ultimi dati delle autorità sanitarie sulla diffusione delnel Paese. Indel Sud si ...

ispionline : Nonostante la pandemia da #coronavirus, oggi #15aprile si vota in #CoreaDelSud: 44 milioni di elettori potrebbero m… - Capezzone : Su @atlanticomag @1972book sui luoghi dove “ufficialmente” (specie secondo alcuni regimi) il Coronavirus non esiste - siceid : RT @FabbioSabatini: - Se le persone che ricevono l'allarme riescono a fare immediatamente il tampone in una struttura mobile, possibilmente… - LorenzoLamperti : La mia analisi sui risultati delle elezioni in #CoreadelSud con la schiacciante vittoria per i democratici di #Moon… - GradCarre : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in Corea del Sud 141 persone guarite sono tornate ad essere positive al Covid: 34 sono ventenni. Trump ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Corea Coronavirus: Corea Sud, 22 nuovi casi - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, intelligence Usa indaga su ipotesi laboratorio Wuhan

Intanto il presidente Trump attacca nuovamente l'Oms: "Hanno fatto un orribile, tragico errore" nella gestione della pandemia di coronavirus "forse sapevano cosa stava succedendo". E ha comunicato ...

Corea, Moon stravince le elezioni parlamentari

Si possono tenere elezioni politiche anche ai tempi del coronavirus. E chi sta al potere può vincere con ampio margine, specie se riesce a ottenere risultati concreti nella lotta alla diffusione ...

Intanto il presidente Trump attacca nuovamente l'Oms: "Hanno fatto un orribile, tragico errore" nella gestione della pandemia di coronavirus "forse sapevano cosa stava succedendo". E ha comunicato ...Si possono tenere elezioni politiche anche ai tempi del coronavirus. E chi sta al potere può vincere con ampio margine, specie se riesce a ottenere risultati concreti nella lotta alla diffusione ...