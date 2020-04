Coronavirus, Fontana “Dal 4 maggio ripresa graduale che va preparata” (Di giovedì 16 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Rischio nuova ondata contagi con riapertura? Io sono stato sempre molto rigoroso e non mi si puo' accusare di essere superficiale”. Cosi' il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana a Sky Tg24. “Credo che bisogna pensare alla possibilita' di una riapertura, abbiamo 19 giorni, ci possono essere miglioramenti e se ci saranno le condizioni, come ci auspichiamo e con il consenso delle autorita' scintifiche, si potra' ricominciare, ma non possiamo farlo dall'oggi al domani, bisogna cominciare a organizzare una ripresa che sia graduale, e' una cosa lunga da preparare” continua Fontana che alle accuse di pressioni ricevute da Matteo Salvini risponde: “Assolutamente no, domani riuniamo il tavolo della competitivita' e volevamo annunciare questa fase, il riavvicinamento della riapertura per far ripartire la vita nella nostra ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Fontana - ‘mancanza reagenti ci impedisce di fare più tamponi’

Coronavirus : Albertini - ‘attacchi a Fontana esecrabili - piano Lombardia razionale’

Coronavirus : Albertini - 'attacchi a Fontana esecrabili - piano Lombardia razionale' (Di giovedì 16 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Rischio nuova ondata contagi con riapertura? Io sono stato sempre molto rigoroso e non mi si puo' accusare di essere superficiale”. Cosi' il governatore della regione Lombardia Attilioa Sky Tg24. “Credo che bisogna pensare alla possibilita' di una riapertura, abbiamo 19 giorni, ci possono essere miglioramenti e se ci saranno le condizioni, come ci auspichiamo e con il consenso delle autorita' scintifiche, si potra' ricominciare, ma non possiamo farlo dall'oggi al domani, bisogna cominciare a organizzare unache sia, e' una cosa lunga da preparare” continuache alle accuse di pressioni ricevute da Matteo Salvini risponde: “Assolutamente no, domani riuniamo il tavolo della competitivita' e volevamo annunciare questa fase, il riavvicinamento della riapertura per far ripartire la vita nella nostra ...

LegaSalvini : #CORONAVIRUS, #FONTANA: 'PRESTO CARENZA DI MASCHERINE E TUTE, QUANDO LE MANDA IL GOVERNO?' - pfmajorino : Coronavirus, Majorino attacca Fontana e Gallera: 'Commissariamento della Regione subito, sulla sani… - repubblica : Coronavirus, Fontana sfida Palazzo Chigi: 'Fateci riaprire la Lombardia'. Il governo lo gela e lui frena [aggiornam… - mrcrto : RT @ImolaOggi: Coronavirus, Zampa (#Pd): ''Governo pronto a fermare la riapertura in Lombardia. Commissariamento? Non credo che Conte arriv… - RaffaeliAntora : @Ramst3 @NicolaPorro Detto da un #troll ANTI italiano! Tornatene in USA #fake. Italians don't want you ???? ??… -