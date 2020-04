Caterina Murino “Francia nascondeva le morti in Rsa” Numeri choc ora

(Di giovedì 16 aprile 2020), ospite su Rai Uno a Storie Italiane, ha spiegato che anche in Francia ci sono state moltefra gli anziani: ecco le sue parole

eugeniogaltieri : Che bella persona che è Caterina Murino #storieitaliane - amrefit : ??Acqua = Igiene = Salute?? . Epidemie, sete, carestie e cambiamenti climatici mettono a dura prova l’Africa. . Ne pa… - d_yokr : Pornoaliano – Mora ria milfaliana scopata sul divano del s 8 min - zazoomnews : L’ora della verità quando va in onda? Caterina Murino parla della fiction - #L’ora #della #verità #quando #onda? - zazoomblog : L’ora della verità quando va in onda? Caterina Murino parla della fiction - #L’ora #della #verità #quando #onda? -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Murino

Il Sussidiario.net

Fra gli ospiti di stamane a Storie Italiane, anche Caterina Murino attrice e modella cagliaritana, che vive in Francia. La conduttrice Eleonora Daniele ha incalzato la splendida 42enne sull’emergenza ...Andrà in onda prossimamente la nuova fiction di Canale 5 L’ora della verità, con Caterina Murino tra i protagonisti, che interpreta il ruolo di Palma. E proprio aspettando il debutto della serie tv in ...