Cast Bolzonella dona mascherine per supportare lotta al COVID-19

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Milano 16 aprile 2020) - Milano, 16 Aprile 2020. 20 milate all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, ma l'obiettivo è 1 milione Continua laal-19, che da mesi mette a dura prova popolazione e sanità italiana, complice la carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI), macchinari e posti letto per la cura dei pazienti. Una condizione che espone anche gli operatori sanitari al rischio di contagio.pensa al mondo della sanità italiana e dei volontari. Per offrire il suo supporto, ha deciso dire il 10% delle Al momento l'ospedale ha già ricevuto 20 milamira però a raggiungere quota 1 milione di DPIti nei prossimi mesi. Un'iniziativa di grande solidarietà che arriva da una realtà fatta di persone, prima che di professionisti. On line il nuovo ...