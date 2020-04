Avicola Mauro | stipendi con bonus ai dipendenti e anticipata la cassa integrazione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPaolisi (Bn) – In mattinata l’azienda, nonostante la sospensione temporanea delle attività, a causa del contagio da Covid-19, che ha colpito 16su 48, di cui ai tamponi del 06.04.2020, sette residenti a Paolisi, altri negli altri comuni, per fortuna tutti asintomatici e in buone condizioni di salute, ha pagato glidel mese di marzo e ha messo in campo una serie di iniziative per mantenere vivo il legame con il personale dipendente. “Il pagamento delle mensilità ai nostrinonostante questo periodo di difficoltà, prima di essere un dovere o una formalità scontata, diventa per noi un segnale di fiducia e di ripartenza, anche per questo abbiamo voluto aggiungere alloo unpremiale per il lavoro fatto nel mese di marzo. Così come, l’azienda sempre in ...