Anche Zaia come Fontana: "Riaprire il 4 maggio? Alcune attività forse anche prima" (Di giovedì 16 aprile 2020) Cristina Verdi Il governatore del Veneto, Luca Zaia annuncia: "Pronto il piano per la riapertura". E sulle chiusure avverte: "Scegliere se far morire tutta l'economia del Paese oppure convivere con il virus" anche il Veneto, come la Lombardia, è determinato a ripartire dal prossimo 4 maggio. Luca Zaia nella conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus parla di "griglia di partenza" per le diverse attività, che potrebbero iniziare a Riaprire i battenti già nelle prossime settimane, con la "deadline" che resta "fissata al 4 maggio". "Noi abbiamo di fatto completato il nostro masterplan per la riapertura – assicura Zaia - abbiamo voluto scrivere delle regole che siano uguali per tutti e che siano una messa in sicurezza". In Veneto la curva dei contagi è discendente. Sono ancora molti i decessi, 41 nella giornata di ieri, ... Leggi su ilgiornale Fase 2 - Zaia : «Riaprire dal 4 maggio o morire». Anche Lombardia - Piemonte e Sicilia in pressing sul governo

Fase 2 - Zaia : «Riaprire dal 4 maggio o morire». Anche Lombardia - Piemonte e Sicilia in pressing sul governo

Coronavirus - Zaia : ‘Si può aprire anche prima del 4 maggio’ (Di giovedì 16 aprile 2020) Cristina Verdi Il governatore del Veneto, Lucaannuncia: "Pronto il piano per la riapertura". E sulle chiusure avverte: "Scegliere se far morire tutta l'economia del Paese oppure convivere con il virus"il Veneto,la Lombardia, è determinato a ripartire dal prossimo 4. Lucanella conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus parla di "griglia di partenza" per le diverse;, che potrebbero iniziare ai battenti già nelle prossime settimane, con la "deadline" che resta "fissata al 4". "Noi abbiamo di fatto completato il nostro masterplan per la riapertura – assicura- abbiamo voluto scrivere delle regole che siano uguali per tutti e che siano una messa in sicurezza". In Veneto la curva dei contagi è discendente. Sono ancora molti i decessi, 41 nella giornata di ieri, ...

TgLa7 : ++ #Coronavirus, #Zaia: 4 maggio si apre, forse anche prima ++ Con presupposti sanitari, dispositivi protezione e regole - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Zaia: 'Il 4 maggio si apre, forse anche prima'. #Fontana: 'sabato o domenica cabina di regia per ria… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Zaia: 'il 4 maggio si apre, forse anche prima'. Per la apertura anche #Sicilia, #Piemonte e… - _DAGOSPIA_ : CORONAVIRUS, ANCHE ZAIA IN PRESSING: LA SCELTA E' TRA RIAPRIRE O MORIRE IN ATTESA CHE ... - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, Zaia: 'il 4 maggio si apre, forse anche prima'. Per la apertura anche #Sicilia, #Piemonte e #Lombardia #ANS… -