VIDEO Desiree Carofiglio si allena in casa durante la quarantena | la giornata

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 aprile 2020)è una delle protagoniste del panorama ginnico italiano, è cresciuta progressivamente negli ultimi due anni e ha raggiunto livelli notevolissimi: a ottobre 2019 ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali, la milanese è stata determinante con il suo esercizio al corpo libero e poi aveva iniziato il 2020 a bomba con due prove di spessore in Serie A prima della sospensione a causa dell’emergenza coronavirus. La 20enne ci ha svelato come si stando in questo periodo ovviamente asua, anche lei non può andare in palestra ed è costretta tra le mura domestiche.INTERVISTA: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...