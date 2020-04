**Coronavirus: Cdp lancia social bond da 1 mld in 2 tranche** (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Cassa Depositi e Prestiti Spa (Cdp) ha lanciato oggi sul mercato dei capitali un social bond, in due tranche, dedicato a sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni duramente colpite dall’emergenza Coronavirus. L’emissione, destinata ad investitori istituzionali e proposta al mercato in formato dual tranche a 3 e a 7 anni, ha un ammontare complessivo pari ad 1 miliardo di euro. Lo rende noto Cdp in un comunicato. L'articolo **Coronavirus: Cdp lancia social bond da 1 mld in 2 tranche** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Misiani - ‘Cdp molto importante - sostegno a enti locali’** (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Cassa Depositi e Prestiti Spa (Cdp) hato oggi sul mercato dei capitali un, in due tranche, dedicato a sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni duramente colpite dall’emergenza Coronavirus. L’emissione, destinata ad investitori istituzionali e proposta al mercato in formato dual tranche a 3 e a 7 anni, ha un ammontare complessivo pari ad 1 miliardo di euro. Lo rende noto Cdp in un comunicato. L'articolo: Cdpda 1 mld in 2CalcioWeb.

