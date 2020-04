Coronavirus | 1 127 nuovi contagi Calo dei ricoverati in terapia intensiva

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Casi attuali: 105.418 (+1.127, +1,1%) • Deceduti: 21.645 (+578, +… - rtl1025 : ?? Sono 38.092 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 962 in più di ieri. 105.418 è il numero di contagiati,… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, tornano a salire i malati, +1.127, scendono le vittime, 578 più di ieri. E sono 38.092 i guariti, 962… - Tele_Nicosia : Coronavirus. Il 15 aprile in Italia sono 105.418 i positivi (+1.127) e 21.645 i deceduti (+578)… - serenel14278447 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Casi attuali: 105.418 (+1.127, +1,1%) • Deceduti: 21.645 (+578, +2,7%) • D… -

