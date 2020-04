Cina | banca centrale taglia tassi medio termine e inietta liquidità

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Nuova mossa espansiva dellacinese, che hato idi interesse sulle operazioni di finanziamento aalle istituzioni finanziarie, appiattendo la curva deied anticipando anche un taglio del prime rate alla prossima riunione. La People Bank of China ha quindito il tasso della medium-term lending facilit (MFL) di 20 punti base, portandolo al 2,95% dal 3,15% precedente, un record minimo per questo tasso a partire dalla sua introduzione nel 2014. In aggiunta, laha allentato le restrizioni alle banche, in termini di riserve che devono detenere, per un quantitativo di 28 miliardi di dollari. Queste due mosse combinateno un totale di 43 miliardi di dollari nel sistema finanziario cinese. In più la PBoC ha annunciato una prima iniezione di liquidità per un valore di oltre 14 miliardi ...