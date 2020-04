Chiara Nasti pubblica un post su Instagram | ma i follower non ci stanno | è polemica

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Nella giornata di ieri, l’influencer(no, non quella degli 80 mila euro) hato unsuche ha suscitato reazioni da parte deinon proprio positive. L’influencer, nella foto, appare alla guida di un’automobile di lusso e la caption recita: Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà @enzo) #sivedechemimancasfrecciare? Insomma, papàsi è visto dare del somaro (senza contare la questione ambientalista) e più di 110 mila persone hanno lasciato il proprio like alla foto dell’influencer.risponde allaCome precedentemente detto, però, ilha suscitato un gran clamore e i commenti di disapprovazione sono ...

LadiesAndGente : @Radio105 1) Finchè dura, tanto prima o poi le si secca 2) CHI CAZZO E' CHIARA NASTI???? - giadinagrisu : RT @tempoweb: L'#influencer Chiara Nasti che gaffe sugli animali Bufera sul web - RutaRutaRicky : @Radio105 Mah, Chiara Nasti...falla qualcosa di serio nella tua vita! - Radio105 : Che ne pensate??? #ChiaraNasti #Instagram #15aprile #Radio105 - GPeppe34N : RT @_DAGOSPIA_: NASTI NON FOSTE...-'OGNI DONNA DEVE AVERE UN ASINO CHE PAGHI OGNI COSA'-SCOPPIA LA BUFERA -

Non c’è pace per Chiara Nasti sui social. Anche stavolta la fashion blogger sembra averla sparata davvero grossa. La sorella di Angela Nasti è finita al centro di una polemica per aver pubblicato una ...Critiche per Chiara Nasti su Instagram. L’influencer pubblica una foto che la ritrae in un’auto di lusso e accompagna lo scatto con una didascalia che ha fatto indignare moltissimi utenti. “Ogni donna ...